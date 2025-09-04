В России рентабельных запасов нефти хватит на 25 лет
Рентабельные доказанные запасы нефти в России составляют 13,2 млрд тонн, их хватит на 25 лет базовой добычи. Об этом говорится в презентации главы Роснедр Олега Казанова, представленной в ходе Татарстанского нефтегазохимического форума, пишут «Известия».
По словам Казанова, практически все объекты с запасами переданы недропользователям, доля распределенного фонда оценивается в 96%.
«Как бы мы не стимулировали добычу на действующих месторождениях, рано или поздно они закончатся... Очень остро стоит задача изменения географии нефтедобычи», — указал глава федерального агентства.
Казанов призвал расширять понятие трудноизвлекаемых запасов и наращивать инвестиции в геологоразведку, в первую очередь, ранних стадий и в новые регионы. По его словам, воспроизводство на две трети ведут посредством доразведки действующих месторождений.
При этом в пресс-службе Минприроды рассказали, что РФ имеет значительный потенциал для наращивания запасов углеводородов. Так, к бурению подготовлены запасы в 13,3 млрд т нефти и 34 трлн кубометров газа. Общий ресурсный потенциал страны по углеводородам оценивают в 81,6 млрд т и 182 трлн кубометров.
Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявлял, что рентабельная нефть в России закончится через 26 лет.
