В Лиссабоне 15 человек погибли из-за падения фуникулера

Фуникулер Elevador da Glória сошел с рельсов в Лиссабоне, есть жертвы. Об этом сообщает CNN Portugal.

«По данным официального источника в полиции общественной безопасности, погибли по меньшей мере 15 человек», — отметило агентство.

Еще десятки человек получили ранения. После трагедии в Лиссабоне объявили трехдневный траур, пишет Ura.ru.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования родным погибших, пожелал выздоровления пострадавшим и призвал оперативно установить причины ЧП.

Фуникулер соединяет центр Лиссабона с районом Барриу-Альту, его открыли в XIX веке, в 2002-м объект стал национальным памятником. Ежегодно Elevador da Glória пользуются более 3 млн человек.

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеПортугалия

