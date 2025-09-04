В Лиссабоне 15 человек погибли из-за падения фуникулера
Фуникулер Elevador da Glória сошел с рельсов в Лиссабоне, есть жертвы. Об этом сообщает CNN Portugal.
«По данным официального источника в полиции общественной безопасности, погибли по меньшей мере 15 человек», — отметило агентство.
Еще десятки человек получили ранения. После трагедии в Лиссабоне объявили трехдневный траур, пишет Ura.ru.
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования родным погибших, пожелал выздоровления пострадавшим и призвал оперативно установить причины ЧП.
Фуникулер соединяет центр Лиссабона с районом Барриу-Альту, его открыли в XIX веке, в 2002-м объект стал национальным памятником. Ежегодно Elevador da Glória пользуются более 3 млн человек.
