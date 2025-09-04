Астероид размером с челябинский метеорит пролетел рядом с Землей
Астероид размером с челябинский метеорит сблизился с Землей на минимальное расстояние, сообщают «Известия».
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, небесное тело 2025 QD8 размером в 22 метра пролетело внутри лунной орбиты.
Астероид был впервые замечен 18 августа и до этого момента ученым о нем ничего не было известно.
Отмечается, что опасности для Земли тело не создало и разминулось с планетой на расстоянии около 0,6 расстояния до Луны.
Ранее сообщалось, что астероид Апофис в 2029 году пролетит мимо Земли на безопасном расстоянии, которое в несколько раз превышает радиус нашей планеты. Вероятность удара с другим астероидом, который может значительно сместить Апофис, составляет менее 1 к 106, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Слуцкий: Каллас впала в истерику после саммита ШОС
- Путин: Киев после отвода войск угрожал Москве «отвернуть голову»
- Астероид размером с челябинский метеорит пролетел рядом с Землей
- Мэр Казани: «Из отличников выходят отличники, а из троечников - мэры и руководители регионов»
- СМИ: В России резко подорожает куриное мясо
- Турпоток на Дальний Восток растет рекордными темпами
- СМИ: Администрация Томской области закупила 680 бутылок коньяка и водки
- Трамп заявил о второй и третьей фазах давления на Россию
- Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ
- Опубликовано новое видео из дела Эпштейна с «пропавшей минутой»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru