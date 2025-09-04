Астероид размером с челябинский метеорит пролетел рядом с Землей

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, небесное тело 2025 QD8 размером в 22 метра пролетело внутри лунной орбиты.

Астероид был впервые замечен 18 августа и до этого момента ученым о нем ничего не было известно.

Отмечается, что опасности для Земли тело не создало и разминулось с планетой на расстоянии около 0,6 расстояния до Луны.

Ранее сообщалось, что астероид Апофис в 2029 году пролетит мимо Земли на безопасном расстоянии, которое в несколько раз превышает радиус нашей планеты. Вероятность удара с другим астероидом, который может значительно сместить Апофис, составляет менее 1 к 106, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

