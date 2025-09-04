Путин: Киев после отвода войск угрожал Москве «отвернуть голову»
Российский лидер Владимир Путин заявил журналистам, что власти Украины в ответ на предложение Москвы урегулировать конфликт в 2022 году грозились продолжать противостояние, пока одна из сторон не «отвернет другой голову», сообщает «РЕН ТВ».
«Нам сказали, почти дословно, следующее: теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам», – заявил глава государства представителям СМИ по итогам визита в Китай.
Президент России отметил, что РФ, прислушиваясь к призывам партнеров в Европе, отвела войска от Киева, однако Украина отказалась от урегулирования конфликта.
Также Путин пригласил Зеленского на переговоры в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
