Слуцкий: Каллас впала в истерику после саммита ШОС

По его словам, дипломат пребывает в истерике от итогов саммита ШОС, который прошел в Китае. «Мол, позиции Запада под угрозой, а встреча лидеров КНР, России, Ирана и КНДР вообще «прямой вызов» «миропорядку, основанному на правилах», — указал парламентарий. Он отметил, что глава евродипломатии взывает к противостоянию «новой реальности».

Ранее Каллас заявила, что встречи лидеров России, Китая, Ирана и КНДР являются «работой авторитарных лидеров по созданию нового миропорядка». Она считает, что Европа должна противостоять этой новой реальности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

