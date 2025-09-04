Слуцкий: Каллас впала в истерику после саммита ШОС
Главу европейской дипломатии Каю Каллас внезапно посетило осознание неизбежности крушения правил, которые выдумал коллективный Запад, сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, дипломат пребывает в истерике от итогов саммита ШОС, который прошел в Китае. «Мол, позиции Запада под угрозой, а встреча лидеров КНР, России, Ирана и КНДР вообще «прямой вызов» «миропорядку, основанному на правилах», — указал парламентарий. Он отметил, что глава евродипломатии взывает к противостоянию «новой реальности».
Ранее Каллас заявила, что встречи лидеров России, Китая, Ирана и КНДР являются «работой авторитарных лидеров по созданию нового миропорядка». Она считает, что Европа должна противостоять этой новой реальности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Слуцкий: Каллас впала в истерику после саммита ШОС
- Путин: Киев после отвода войск угрожал Москве «отвернуть голову»
- Астероид размером с челябинский метеорит пролетел рядом с Землей
- Мэр Казани: «Из отличников выходят отличники, а из троечников - мэры и руководители регионов»
- СМИ: В России резко подорожает куриное мясо
- Турпоток на Дальний Восток растет рекордными темпами
- СМИ: Администрация Томской области закупила 680 бутылок коньяка и водки
- Трамп заявил о второй и третьей фазах давления на Россию
- Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ
- Опубликовано новое видео из дела Эпштейна с «пропавшей минутой»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru