Трефилов назвал нежелательных для российских гандболисток соперниц на ОИ-2020

«Ну, выиграли – молодцы! Завтра-послезавтра – Испания. Дай бог, может, нормально выйдем или на норвежцев, или на голландцев. Сейчас два лидера – Норвегия и Голландия. Остальные (нам – прим. НСН) по зубам. Давайте поживем – увидим», - сказал Трефилов.

Он поздравил россиянок с победой.

«Все, ребят, с победой! Тяжелая игра получилась», - отметил собеседник НСН.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

