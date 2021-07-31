Трефилов назвал нежелательных для российских гандболисток соперниц на ОИ-2020
Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов в эфире НСН раскрыл команды, с которым нежелательно соперничать российским гандболисткам.
Женская сборная России по гандболу обыграла команду Франции в матче олимпийского турнира и обеспечила себе участие в четвертьфинале соревнования.
В четвертой игре турнира россиянки обыграли соперниц со счетом 28:27.
Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов в эфире НСН подвел итог четвертьфинальной игре с участием российских спортсменок на Олимпиаде-2020 в Токио. Бывший тренер женской сборной России по гандболу назвал команды, с которым нашим спортсменкам, по его мнению, придется тяжело.
«Ну, выиграли – молодцы! Завтра-послезавтра – Испания. Дай бог, может, нормально выйдем или на норвежцев, или на голландцев. Сейчас два лидера – Норвегия и Голландия. Остальные (нам – прим. НСН) по зубам. Давайте поживем – увидим», - сказал Трефилов.
Он поздравил россиянок с победой.
«Все, ребят, с победой! Тяжелая игра получилась», - отметил собеседник НСН.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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