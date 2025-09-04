Мэр Казани: «Из отличников выходят отличники, а из троечников - мэры и руководители регионов»

Мэр Казани Ильсур Метшин во время торжественной линейки обратился к ученикам гимназии №19 с мотивирующей речью, сообщает Telegram-канал Baza.

«Как говорит наш президент, глава нашей республики — из отличников выходят отличники, а из троечников мэры и руководители регионов», — заявил он.

В гимназию Метшин привел своего внука, пожелав ему учиться, как его дед: на тройки и четверки.

Ранее глава города заявил, что в Казани построят крупнейший в Европе центр водных видов спорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

