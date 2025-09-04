Над территорией России уничтожили 46 украинских беспилотников

Более 40 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над Россией в ночь на 4 сентября. Об этом заявило Минобороны.

«С полуночи до 06.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Так, 24 дрона сбили в Ростовской области, 16 – над водами Черного моря, четыре – над Краснодарским краем, еще два – над Волгоградской областью.

Ранее в Ростовской области на фоне атаки БПЛА произошли ландшафтные пожары, их оперативно потушили, пишет Ura.ru.

