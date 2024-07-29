Губерниев призвал отказаться от обсуждения грязной воды в Сене

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев призвал в своем Telegram-канале не обсуждать уровень загрязненности парижской Сены.

Губерниев: Россия — совсем не спортивная страна

Он предложил соотечественникам обратить внимание на собственные «не совсем чистые (мягко говоря) реки», а также на проблемы экономики, экологии и спорта.

Ранее Губерниев положительно оценил церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ПарижОлимпиадаДмитрий Губерниев

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