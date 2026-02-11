Австралийский сноубордист сломал шею на тренировке на Олимпиаде
Сноубордист из Австралии Кэм Болтон получил два перелома шейного отдела позвоночника после падения на тренировке перед выступлением на Олимпийских играх. Об этом сообщает телеканал ESPN.
По его данным, 35-летний спортсмен получил травму во время тренировки по сноуборд-кроссу, почувствовал боль в понедельник, однако обратился за помощью лишь день спустя.
Рентген выявил у Болтона переломы. Сноубордиста доставили в больницу на вертолете для лечения.
Ранее канадского сноубордиста, трехкратного призера Олимпийских игр Марка Макморриса госпитализировали на вертолете после падения на тренировке перед выступлением на Олимпиаде.
