«Бегать не собираюсь»: Боец ММА Минеев получил повестку в военкомат

По словам спортсмена, он попадает в «первую категорию».

«Я десантник, я служил срочку и контракт. Десантников мало осталось, я так понимаю», - пояснил он.

Ранее президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что россиян сильно интересует ситуация с мобилизацией детей чиновников.

При этом он считает, что от призыва больших чиновников типа депутата и экс-боксера Николая Валуева большой пользы не будет.

