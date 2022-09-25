«Бегать не собираюсь»: Боец ММА Минеев получил повестку в военкомат
Российский боец ММА Владимир Минеев сообщил, что получил повестку из военкомата и не собирается «бегать» от призыва.
«Мне повестка пришла, я иду в военкомат на днях. Мой брат погиб в самом начале СВО в Гостомеле. Я один мужчина остался на четыре семьи. Племянники, моя семья, от первого брака дочь, у меня мама одна и бабушка. Но бегать не собираюсь. Беру повестку и иду в военкомат, а там как решит Родина», - сказал Минеев в интервью Матч ТВ.
По словам спортсмена, он попадает в «первую категорию».
«Я десантник, я служил срочку и контракт. Десантников мало осталось, я так понимаю», - пояснил он.
Ранее президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что россиян сильно интересует ситуация с мобилизацией детей чиновников.
При этом он считает, что от призыва больших чиновников типа депутата и экс-боксера Николая Валуева большой пользы не будет.
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