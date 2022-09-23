«Я не свадебный генерал!»: Депутат Милонов рассказал о боевом опыте

Собравшийся на службу в зону спецоперации депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов рассказал Telegram-канал «Радиоточке НСН», что уже находится в Горловке. По его мнению, депутат – это не «узкий специалист», но моральный пример, а потому не должен давать почву упрёкам о попытках отсидеться в Москве.

Ранее стало известно, что Милонов и ещё три депутата-единоросса попросили отправить их в зону спецоперации. Заявления парламентариев рассмотрит Минобороны.

«У меня есть опыт службы в народной милиции ДНР в качестве артиллериста (3-й номер расчета) артиллерийской батареи. Могу продолжить исполнять эти функции в качестве младшего сержанта. Я никакой не генерал, «не свадебный генерал», обычный младший сержант. И я этим очень горжусь», - заявил Милонов.

По его словам, русский депутат – это не узкий специалист, а гораздо больше. Работа в Госдуме тоже не остановится, пообещал он.

«Я считаю, что русский депутат – это не крючкотвор, не узкий специалист, а гораздо больше. Стоит взглянуть на то, как было в Великую отечественную войну: кто-то уходил на фронт комиссаром, кто-то политруком. У нас достаточно много депутатов Госдумы, что касается работы с избирателями – она не останавливается. Я всем своим помощникам отменил отпуска. Они работают, находятся в моих приемных. Ни одно письмо мы не оставляем без ответа», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».

Как считает Милонов, депутаты Госдумы должны служить моральным примерам всем остальным, не давай повода критиковать их за попытки «отсидеться» в парламенте.

«Мне кажется, депутат, кроме того, что он должен нажимать кнопку, поднимать руку, он должен быть еще неким моральным примером. Тем людям, которые пытаются дискредитировать мою Родину, говоря, что депутаты сидят, на «Бентли» катаются по Москве, по ресторанам, мы такой возможности этим негодяям не дадим. Этих негодяев здесь нет! Они убегают за границу, поджав свои трусы-стринги, стыдливо пряча свое свинячье рыло от камер телевидения. А настоящий русский мужик никогда не задается таким вопросом. Он просто знает, что Родине нужна помощь», - заключил парламентарий.

Ранее секретарь генсовета политического объединения Андрей Турчак заявил о том, что помимо Милонова, свои обращения с желанием служить в зоне СВО направили председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, а также зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол.

