«Закончился как боец»: Емельяненко отправили в нокаут на 13-й секунде

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко проиграл боксерский поединок россиянину Вячеславу Дацику, оказавшись в нокауте уже на 13-й секунде боя.

Их бой состоялся в ночь на воскресенье в Москве в рамках турнира Hardcore Boxing.

Многие эксперты считают, что Емельяненко-младший уже «закончился как боец», однако тот пообещал взять реванш у Дацика.

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Предыдущий бой Емельяненко «на голых кулаках» состоялся еще в феврале, тогда он победил американца Джеффа Монсона, напоминает «Чемпионат».

Младший брат знаменитого бойца Федора Емельяненко известен не только спортивными достижениями, но и участием в различных шоу. Кроме того, он часто становился героем скандалов. В частности, в 2015 году Емельяненко был осужден за изнасилование.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:Александр ЕмельяненкоБокс
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