«Закончился как боец»: Емельяненко отправили в нокаут на 13-й секунде

Предыдущий бой Емельяненко «на голых кулаках» состоялся еще в феврале, тогда он победил американца Джеффа Монсона, напоминает «Чемпионат».

Младший брат знаменитого бойца Федора Емельяненко известен не только спортивными достижениями, но и участием в различных шоу. Кроме того, он часто становился героем скандалов. В частности, в 2015 году Емельяненко был осужден за изнасилование.

