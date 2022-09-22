«Валуев и Володин?» Мобилизацию больших чиновников назвали бесполезной
Чиновники и их дети вряд ли проявят «патриотических порыв» и начнут массово рваться на фронт в рамках мобилизации, заявил в эфире НСН политолог Олег Шабров.
Отдельные чиновники могут вызваться участвовать в спецоперации, однако россиян больше интересует ситуация с мобилизацией их детей, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» Президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров.
Ранее СМИ сообщили, что зампред правительства Камчатского края Сергей Миронов получил повестку и готовится к отправке в зону спецоперации. Губернатор региона Владимир Солодов уточнил, что Миронов вызвался поехать на Донбасс для участия в восстановлении освобожденных территорий.
«Это не исключено, но не думаю, что будет широкая практика мобилизации высокопоставленных госслужащих. По разным причинам. Это и возраст, плюс далеко не все они служили и подходят под указ. Да и не все они горят желанием принять участие в этой кампании. В соцсетях очень многие обращают внимание на то, как это распространится не на самих чиновников, а на их детей, которые, как правило, не проходили военную подготовку и, по сути, этот указ на них не распространяется. Вот эта сторона может сейчас начать обсуждаться в большей степени», - сказал Шабров.
По его мнению, детей чиновников вряд ли внезапно охватит «патриотический порыв», а от мобилизации парламентариев большой пользы не будет.
«У меня большие сомнения, что патриотический порыв сейчас вдруг охватит тех, кто не захотел даже год прослужить в армии. Хотя все мы разные и если такие случаи будут, их надо озвучивать в информационном пространстве. Это сейчас будет волновать больше, чем участие больших чиновников. Допустим, Валуев, Володин... не думаю, что их участие там сможет быть очень полезным. Пусть они лучше выполняют свои функции здесь», - считает президент АПН.
Шабров также высказал мнение, что ситуация с мобилизацией детей чиновников не вызовет массового недовольства россиян.
«Не думаю, что это проявится в массовых выступлениях. По разным причинам: кто-то боится выйти на улицу, кто-то выпускает пар в соцсетях, при этом многие понимают, что нам сейчас не стоит ругаться здесь, внутри страны. Консолидация в условиях, когда есть враг, будет останавливать», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что получает поток обращений от депутатов Госдумы и сенаторов, желающих пойти на фронт.
Со своей стороны, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина говорила «Радиоточке НСН», что в рамках частичной мобилизации требуется привлечь около трех тысяч медработников.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
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