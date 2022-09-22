«Валуев и Володин?» Мобилизацию больших чиновников назвали бесполезной

Отдельные чиновники могут вызваться участвовать в спецоперации, однако россиян больше интересует ситуация с мобилизацией их детей, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» Президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров.

Ранее СМИ сообщили, что зампред правительства Камчатского края Сергей Миронов получил повестку и готовится к отправке в зону спецоперации. Губернатор региона Владимир Солодов уточнил, что Миронов вызвался поехать на Донбасс для участия в восстановлении освобожденных территорий.