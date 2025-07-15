Государство никак не регулирует сферу помощи диким животным, поэтому новый закон поможет установить четкие правила, рассказал вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных», зоозащитник Кирилл Горячев в беседе с НСН.

Минприроды собирается описать в законодательстве работу центров по реабилитации травмированных диких животных. Ведомство предлагает ввести правила для работы таких учреждений. Центры и сотрудники должны будут получить специальные разрешения и отчитываться перед властями о работе с животными. Восстанавливать здоровье зверей и птиц нужно будет под присмотром ветеринара, сообщил «Коммерсантъ». Эксперт подчеркнул, что на данный момент таких правил нет.