Зоозащитник объяснил, зачем нужен закон о реабилитации диких животных
Новые правила отделят браконьеров от волонтеров, которые искренне хотят помочь, заявил НСН Кирилл Горячев.
Государство никак не регулирует сферу помощи диким животным, поэтому новый закон поможет установить четкие правила, рассказал вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных», зоозащитник Кирилл Горячев в беседе с НСН.
Минприроды собирается описать в законодательстве работу центров по реабилитации травмированных диких животных. Ведомство предлагает ввести правила для работы таких учреждений. Центры и сотрудники должны будут получить специальные разрешения и отчитываться перед властями о работе с животными. Восстанавливать здоровье зверей и птиц нужно будет под присмотром ветеринара, сообщил «Коммерсантъ». Эксперт подчеркнул, что на данный момент таких правил нет.
«Здесь существует серьезный правовой пробел. Сейчас нет понятия “реабилитация травмированных диких животных” в российском законодательстве. Основная проблема состоит в том, что их называют представителями животного мира, а по закону они расцениваются как государственная собственность. Любое изъятие из естественной среды (охота, браконьерство) будет считаться пользованием, законным или нелегальным. Когда люди пытаются спасти животных, все понимают, что они не собираются вредить, но такие ситуации не описаны и не зафиксированы. С точки зрения буквы закона, даже спасение краснокнижных зверей может привести волонтеров к уголовному делу», — отметил он.
Горячев добавил, что главная цель закона — помочь волонтерам и помещать браконьерам.
«С этим законом удастся отделить тех людей, кто добросовестно занимается спасением зверей от условных нарушителей, кто под видом реабилитации будут заниматься использованием ресурсов животного мира, в том числе редких и исчезающих видов. Эта система должна быть регламентирована. Основная задача — поставить четкие и жесткие барьеры для браконьеров, а с другой стороны создать режим наибольшего благоприятствования для людей, кто действительно занимается помощью. К сожалению, у нас еще нет программ подготовки специалистов для реабилитации диких зверей. В основном, наши ветеринары получают дополнительные знания самостоятельно», — заключил собеседник НСН.
Ранее член «Росохотрыболовсоюза» Максим Русбер оценил передачу ведения Красной книги охотоведам в беседе с НСН.
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