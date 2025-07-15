FIG запретила георгиевскую ленту и символы Z и V для нейтральных спортсменов
Международная федерация гимнастики (FIG) обновила требования к получению нейтрального статуса для спортсменов из России и Белоруссии. Согласно новым правилам, вступившим в силу 9 июля, российским и белорусским гимнастам запрещено демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы «Z» и «V».
Из документа также исключены положения о запрете участия в командных соревнованиях и формальных ассоциациях с государственными символами России и Белоруссии. Однако использование национального флага, гимна и эмблемы на самих соревнованиях по-прежнему не допускается.
Также был смягчен пункт о связях с государственными структурами: теперь под ограничение подпадает только работа в вооруженных силах или МВД.
На прошлой неделе FIG подтвердила, что российские и белорусские атлеты вновь могут подавать заявки на нейтральный статус. Российские спортсмены не выступали на турнирах под эгидой FIG с 2022 года. В марте 2025-го федерация начала принимать заявки, однако уже в апреле большинство атлетов, получивших нейтральный статус, отказались от участия. Федерация гимнастики России тогда объяснила это решением специального комитета FIG массово отклонять допуски без объяснения причин, включая отказ лидеру сборной по художественной гимнастике Лале Крамаренко, передает «Радиоточка НСН».
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