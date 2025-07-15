FIG запретила георгиевскую ленту и символы Z и V для нейтральных спортсменов

Международная федерация гимнастики (FIG) обновила требования к получению нейтрального статуса для спортсменов из России и Белоруссии. Согласно новым правилам, вступившим в силу 9 июля, российским и белорусским гимнастам запрещено демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы «Z» и «V».

Из документа также исключены положения о запрете участия в командных соревнованиях и формальных ассоциациях с государственными символами России и Белоруссии. Однако использование национального флага, гимна и эмблемы на самих соревнованиях по-прежнему не допускается.