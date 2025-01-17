В Анапе открыли центр реабилитации пострадавших от мазута птиц

В Анапе появился центр реабилитации птиц, пострадавших от мазута, сообщает оперштаб Кубани.

На Ставрополье отправили на реабилитацию около 400 пострадавших от мазута птиц

Подобный центр есть только в американской Калифорнии. Общая площадь помещений центра в селе Витязево составляет 756 квадратных метров.

Он включает семь бассейнов по 20 кубометров и стационар для лечения пернатых.

Ранее стало известно, что около ста птиц спасли в районе с. Большой Утриш с 6 по 14 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЭкологияПтицы

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