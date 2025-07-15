В Белом доме заявили, что Трамп не призывал Зеленского бить по Москве

Появившаяся в СМИ информация о том, что президент США Дональд Трамп якобы призывал своего украинского коллегу Владимира Зеленского к ударам по Москве и Санкт-Петербургу, не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

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Комментируя публикацию газеты Financial Times, она указала, что даное издание известно «выдергиванием слов из контекста ради получения кликов».

Ливитт подчеркнула, что в разговоре с Зеленским Трамп лишь задавал вопрос, а не поощрял дальнейшее кровопролитие.

«Он неустанно работает над тем, чтобы положить конец конфликту», - заключила она.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Трамп в частном порядке призывал Зеленского наносить удары в глубь России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОпровержениеСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп

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