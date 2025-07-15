В Белом доме заявили, что Трамп не призывал Зеленского бить по Москве

Комментируя публикацию газеты Financial Times, она указала, что даное издание известно «выдергиванием слов из контекста ради получения кликов».

Ливитт подчеркнула, что в разговоре с Зеленским Трамп лишь задавал вопрос, а не поощрял дальнейшее кровопролитие.

«Он неустанно работает над тем, чтобы положить конец конфликту», - заключила она.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Трамп в частном порядке призывал Зеленского наносить удары в глубь России, сообщает RT.

