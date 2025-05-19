Лосю, сбитому под Истрой, оказали помощь и отправили на реабилитацию
Лось, которого несколько дней назад сбила машина в Истринском районе Подмосковья, был осмотрен ветеринарами и вскоре будет доставлен в национальный парк «Лосиный остров» для оказания помощи. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Истринскую ветеринарную станцию.
По словам ведущего ветеринарного врача Андрея Самойлова, животное получило травмы задних конечностей. Ветеринары приняли решение о седации и транспортировке лося в специализированное учреждение, где ему проведут лечение. Предварительный срок реабилитации составляет от 14 до 21 дня. Точный диагноз будет поставлен после консилиума специалистов, который также определит степень повреждения и перспективы восстановления двигательных функций.
Ранее сообщалось, что дикое животное более двух суток лежало у дороги неподалеку от села Павловская Слобода, не получая необходимой помощи. Водитель, сбивший лося, с места ДТП не скрылся, дождался сотрудников ГИБДД и был оштрафован.
Прокуратура Московской области начала проверку после сообщений о бездействии служб. В Истринской городской прокуратуре заявили, что выяснят все обстоятельства произошедшего, и пообещали принять меры в случае выявления нарушений законодательства об обращении с животными, передает «Радиоточка НСН».
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