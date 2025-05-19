Лосю, сбитому под Истрой, оказали помощь и отправили на реабилитацию

Лось, которого несколько дней назад сбила машина в Истринском районе Подмосковья, был осмотрен ветеринарами и вскоре будет доставлен в национальный парк «Лосиный остров» для оказания помощи. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Истринскую ветеринарную станцию.

По словам ведущего ветеринарного врача Андрея Самойлова, животное получило травмы задних конечностей. Ветеринары приняли решение о седации и транспортировке лося в специализированное учреждение, где ему проведут лечение. Предварительный срок реабилитации составляет от 14 до 21 дня. Точный диагноз будет поставлен после консилиума специалистов, который также определит степень повреждения и перспективы восстановления двигательных функций.