Белый дом не стал наказывать Уолтца за утечку в чате Signal

Власти США не стали применять дисциплинарных мер к бывшему советнику президента по национальной безопасности Майку Уолтцу, фигурирующему в скандале с обсуждением военной операции в мессенджере Signal. Об этом сообщил сам Уолтц, комментируя итоги внутреннего расследования, проведенного после инцидента.

Ранее главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что 11 марта был приглашен в закрытый чат в Signal под названием «Хуситы ПК тесная группа». По его словам, в беседе участвовали аккаунты с именами высокопоставленных чиновников, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, министра обороны Пита Хегсета и самого Уолтца. В чате обсуждались удары по позициям движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене.