Белый дом не стал наказывать Уолтца за утечку в чате Signal

Власти США не стали применять дисциплинарных мер к бывшему советнику президента по национальной безопасности Майку Уолтцу, фигурирующему в скандале с обсуждением военной операции в мессенджере Signal. Об этом сообщил сам Уолтц, комментируя итоги внутреннего расследования, проведенного после инцидента.

Ранее главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что 11 марта был приглашен в закрытый чат в Signal под названием «Хуситы ПК тесная группа». По его словам, в беседе участвовали аккаунты с именами высокопоставленных чиновников, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, министра обороны Пита Хегсета и самого Уолтца. В чате обсуждались удары по позициям движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене.

Вэнс заявил, что отставка Уолтца не связана со скандальным чатом в Signal

Голдберг опубликовал скриншоты переписки, на которых, по его утверждению, министр обороны за несколько часов до начала операции раскрывал информацию о типах задействованной авиации и целях ударов. Он отметил, что такая утечка могла бы поставить под угрозу безопасность военных.

Несмотря на публикации и общественный резонанс, большинство участников переписки заявили, что не передавали секретных данных. По результатам проверки, Белый дом не усмотрел оснований для наказания Уолтца, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: picture alliance / ТАСС
ТЕГИ:МессенджерыУтечкаСША

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