Белый дом не стал наказывать Уолтца за утечку в чате Signal
Власти США не стали применять дисциплинарных мер к бывшему советнику президента по национальной безопасности Майку Уолтцу, фигурирующему в скандале с обсуждением военной операции в мессенджере Signal. Об этом сообщил сам Уолтц, комментируя итоги внутреннего расследования, проведенного после инцидента.
Ранее главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что 11 марта был приглашен в закрытый чат в Signal под названием «Хуситы ПК тесная группа». По его словам, в беседе участвовали аккаунты с именами высокопоставленных чиновников, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, министра обороны Пита Хегсета и самого Уолтца. В чате обсуждались удары по позициям движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене.
Голдберг опубликовал скриншоты переписки, на которых, по его утверждению, министр обороны за несколько часов до начала операции раскрывал информацию о типах задействованной авиации и целях ударов. Он отметил, что такая утечка могла бы поставить под угрозу безопасность военных.
Несмотря на публикации и общественный резонанс, большинство участников переписки заявили, что не передавали секретных данных. По результатам проверки, Белый дом не усмотрел оснований для наказания Уолтца, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белый дом не стал наказывать Уолтца за утечку в чате Signal
- Госдума одобрила в первом чтении увеличение штрафов за навязывание допуслуг
- Охота за легкими деньгами: В отрасли ждут закон о самозапрете на азартные игры
- Бутина призвала не вестись на очередное громкое заявление Трампа
- В Белом доме заявили, что Трамп не призывал Зеленского бить по Москве
- «Ты - никто!»: Лукьяненко и Арбатова поспорили о «легализации» профессии писателя
- Объявлена дата премьеры фильма «Холоп 3»
- В Госдуме раскритиковали идею запретить студентам работать не по специальности
- Запрет на вход: В России ищут пути ограничить соцсети для детей
- Госдума разрешила микрокредитным организациям выдавать ипотеку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru