Бутина призвала не вестись на очередное громкое заявление Трампа

Комментируя новые угрозы американского лидера, она указала, что России не стоит обращать внимания на его слова и продолжать идти «своим курсом».

«Как у нас в поговорке: болтать — не мешки ворочать», — отметила парламентарий.

Бутина добавила, что от слов ещё никому легче не стало, а Киеву «с каждым днём всё хуже».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин прокомментирует заявления Трампа, если посчитает необходимым, сообщает RT.

