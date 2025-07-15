Прилепин защитил Кехмана от журналистов
Писатель и общественный деятель Захар Прилепин выразил недовольство тем, что журналистов больше интересует уголовное преследование директора МХАТа имени Горького Владимира Кехмана, чем его творческие заслуги.
Прилепин на пресс-конференции, посвященной его 50-летию, провел параллели с Всеволодом Мейерхольдом и Сергеем Есениным, творчество которых «останется навсегда», отмечает «Газета.Ru».
«А было ли уголовное дело у Есенина или Мейерхольда – а оно было и у того, и другого – это исчезает. Это все минутное. Это неважно», — уверен Прилепин.
По его словам, интерес журналистов к криминалу, а не культуре - это неправильно и «самих нас унижает».
Ранее сообщалось, что директору МХАТа Владимиру Кехману, также занимающему пост художественного руководителя Михайловского театра в Санкт-Петербурге, предъявили обвинение в растрате, но не стали арестовывать, а отпустили под подписку о невыезде, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Театральный критик Владимир Кантор ранее заявил НСН, что в последние годы не наблюдает расцвета в Михайловском театре, а про МХАТ при Кехмане стали больше говорить, но в число лидеров театр не вошел.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru