Прилепин защитил Кехмана от журналистов

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин выразил недовольство тем, что журналистов больше интересует уголовное преследование директора МХАТа имени Горького Владимира Кехмана, чем его творческие заслуги.

Прилепин на пресс-конференции, посвященной его 50-летию, провел параллели с Всеволодом Мейерхольдом и Сергеем Есениным, творчество которых «останется навсегда», отмечает «Газета.Ru».

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«А было ли уголовное дело у Есенина или Мейерхольда – а оно было и у того, и другого – это исчезает. Это все минутное. Это неважно», — уверен Прилепин.

По его словам, интерес журналистов к криминалу, а не культуре - это неправильно и «самих нас унижает».

Ранее сообщалось, что директору МХАТа Владимиру Кехману, также занимающему пост художественного руководителя Михайловского театра в Санкт-Петербурге, предъявили обвинение в растрате, но не стали арестовывать, а отпустили под подписку о невыезде, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Театральный критик Владимир Кантор ранее заявил НСН, что в последние годы не наблюдает расцвета в Михайловском театре, а про МХАТ при Кехмане стали больше говорить, но в число лидеров театр не вошел.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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