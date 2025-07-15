«А было ли уголовное дело у Есенина или Мейерхольда – а оно было и у того, и другого – это исчезает. Это все минутное. Это неважно», — уверен Прилепин.

По его словам, интерес журналистов к криминалу, а не культуре - это неправильно и «самих нас унижает».

Ранее сообщалось, что директору МХАТа Владимиру Кехману, также занимающему пост художественного руководителя Михайловского театра в Санкт-Петербурге, предъявили обвинение в растрате, но не стали арестовывать, а отпустили под подписку о невыезде, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Театральный критик Владимир Кантор ранее заявил НСН, что в последние годы не наблюдает расцвета в Михайловском театре, а про МХАТ при Кехмане стали больше говорить, но в число лидеров театр не вошел.

