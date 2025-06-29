В «Росохотрыболовсоюзе» оценили передачу ведения Красной книги охотоведам
Охотник Максим Русбер в эфире НСН объяснил, что если численность хищников увеличивается, то у них заканчивается кормовая база, и они начинают выходить в деревни, нападая на людей.
Передача ведения Красной книги департаменту охраны — верное решение, так как охота является наиболее действенным механизмом защиты исчезающих видов животных, а охотоведы смогут оценивать популяции более точно. Об этом в беседе с НСН заявил член «Росохотрыболовсоюза», охотник Максим Русбер.
Ранее издание РБК сообщило, что в России ведение Красной книги в Минприроды передали департаменту охраны, использования объектов животного мира и развития охотничьего хозяйства. До этого он назывался департаментом охоты.
Раньше книгой занимался департамент госполитики и регулирования в сфере особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Русбер согласился с экс-президентом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Татьяной Арамилевой в том, что охота является наиболее действенным механизмом защиты исчезающих видов животных.
«Охота — максимально действенный способ защиты редких и исчезающих видов. Потому что кому, как не охотоведам, знать и понимать, кто должен быть в Красной книге, а кто — нет. Охотоведы могут четко с помощью научных подходов определить, кого нужно защищать. Кто делает на местах все измерения численности популяции? Это же делают не в министерстве. Если, например, популяция какого-то зверя восстановилась, и численность удовлетворяет определенные нормы на квадратный километр, то зверь выводится из Красной книги и объявляется охотничьим видом. Передача департаменту охраны — это правильное решение. До этого было неправильно», - отметил он.
При этом охотник подтвердил, что некоторые виды животных были необоснованно включены в Красную книгу.
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«100% некоторые виды животных необоснованно включены в Красную книгу. Это же все лоббируется. Например, тигр все время находится под охраной. Создаются огромные фонды с большими бюджетами по защите тигров. Зоозащитные радикальные организации очень яро защищают хищника, потому что это приличный доступ к бюджету. Но на данный момент тигров, например, в Приморье развелось такое количество… Как мы видим, потому что участились случаи нападения на людей. Это, возможно, связано с тем, что численность тигра уже такова, что его надо не защищать, а регулировать его численность. Потому что для определенного количества хищника существует определенная кормовая база, то есть животные, которыми он питается. Например, лось, олень, кабан. Если хищников становится много, то кормовая база им съедается, и тогда хищник начинает выходить в деревни, нападать на людей, собак. То, что мы видим сейчас повсеместно, это происходит с медведем, волком и уже с тигром», - объяснил Русбер.
Ранее член Союза грибников, миколог Михаил Вишневский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что многие краснокнижные грибы крайне сложно отличить от «легальных», при этом летний черный трюфель продают во многих ресторанах Сочи.
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