В «Росохотрыболовсоюзе» оценили передачу ведения Красной книги охотоведам

«100% некоторые виды животных необоснованно включены в Красную книгу. Это же все лоббируется. Например, тигр все время находится под охраной. Создаются огромные фонды с большими бюджетами по защите тигров. Зоозащитные радикальные организации очень яро защищают хищника, потому что это приличный доступ к бюджету. Но на данный момент тигров, например, в Приморье развелось такое количество… Как мы видим, потому что участились случаи нападения на людей. Это, возможно, связано с тем, что численность тигра уже такова, что его надо не защищать, а регулировать его численность. Потому что для определенного количества хищника существует определенная кормовая база, то есть животные, которыми он питается. Например, лось, олень, кабан. Если хищников становится много, то кормовая база им съедается, и тогда хищник начинает выходить в деревни, нападать на людей, собак. То, что мы видим сейчас повсеместно, это происходит с медведем, волком и уже с тигром», - объяснил Русбер.

Ранее член Союза грибников, миколог Михаил Вишневский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что многие краснокнижные грибы крайне сложно отличить от «легальных», при этом летний черный трюфель продают во многих ресторанах Сочи.

