Минфин предложил увеличить налоговый вычет по сбережениям для семей с детьми

Минфин России внес на рассмотрение правительства поправки к Налоговому кодексу, предусматривающие расширение налогового вычета по долгосрочным сбережениям для семей с детьми. Как сообщили в ведомстве, в случае оформления взносов в пользу ребенка размер вычета для каждого родителя увеличится с 400 до 500 тысяч рублей в год, а совокупная сумма для семьи составит 1 миллион рублей.

Повышенный лимит будет применяться ко всем видам долгосрочных сберегательных продуктов: пенсионным программам, накопительному страхованию жизни, инвестициям на фондовом рынке, а также программам долгосрочных сбережений. Вычет будет доступен как за собственные взносы, так и за взносы в пользу членов семьи, при условии, что ребенок младше 18 лет или не старше 24 лет при очной форме обучения.

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Минфин уточнил, что увеличенный вычет можно будет получать ежегодно на протяжении всего срока действия договора, заключенного в рамках программы долгосрочных сбережений.

Программа начала действовать с 1 января 2024 года и предусматривает добровольные взносы с возможностью получения софинансирования от государства — до 36 тысяч рублей в год. Для получения налогового вычета установлен минимальный срок участия в программе — 15 лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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