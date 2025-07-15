Минфин предложил увеличить налоговый вычет по сбережениям для семей с детьми

Минфин России внес на рассмотрение правительства поправки к Налоговому кодексу, предусматривающие расширение налогового вычета по долгосрочным сбережениям для семей с детьми. Как сообщили в ведомстве, в случае оформления взносов в пользу ребенка размер вычета для каждого родителя увеличится с 400 до 500 тысяч рублей в год, а совокупная сумма для семьи составит 1 миллион рублей.

Повышенный лимит будет применяться ко всем видам долгосрочных сберегательных продуктов: пенсионным программам, накопительному страхованию жизни, инвестициям на фондовом рынке, а также программам долгосрочных сбережений. Вычет будет доступен как за собственные взносы, так и за взносы в пользу членов семьи, при условии, что ребенок младше 18 лет или не старше 24 лет при очной форме обучения.