Минфин предложил увеличить налоговый вычет по сбережениям для семей с детьми
Минфин России внес на рассмотрение правительства поправки к Налоговому кодексу, предусматривающие расширение налогового вычета по долгосрочным сбережениям для семей с детьми. Как сообщили в ведомстве, в случае оформления взносов в пользу ребенка размер вычета для каждого родителя увеличится с 400 до 500 тысяч рублей в год, а совокупная сумма для семьи составит 1 миллион рублей.
Повышенный лимит будет применяться ко всем видам долгосрочных сберегательных продуктов: пенсионным программам, накопительному страхованию жизни, инвестициям на фондовом рынке, а также программам долгосрочных сбережений. Вычет будет доступен как за собственные взносы, так и за взносы в пользу членов семьи, при условии, что ребенок младше 18 лет или не старше 24 лет при очной форме обучения.
Минфин уточнил, что увеличенный вычет можно будет получать ежегодно на протяжении всего срока действия договора, заключенного в рамках программы долгосрочных сбережений.
Программа начала действовать с 1 января 2024 года и предусматривает добровольные взносы с возможностью получения софинансирования от государства — до 36 тысяч рублей в год. Для получения налогового вычета установлен минимальный срок участия в программе — 15 лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru