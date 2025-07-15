Бейонсе стала жертвой грабителей

Уточняется, что 8 июля злоумышленники разбили окно багажника автомобиля Jeep Wagoneer, который арендовали хореограф певицы Кристофер Грант. Из салона похитили предметы одежды, ноутбуки и солнцезащитные очки.

Наибольшую ценность представляли два кейса, в которых находились будущие сет-листы и планы съёмок предстоящих концертов тура Cowboy Carter, а также два жёстких диска с ещё не изданной музыкой Бейонсе.

В полиции Атланты заявили, что подозреваемый задержан. Идёт расследование.

Ранее правоохранительные органы Чили нашли трое наручных часов, которые были украдены у голливудского актера Киану Ривза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

