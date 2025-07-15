Охота за легкими деньгами: В отрасли ждут закон о самозапрете на азартные игры
В стране есть лобби «серого» игорного бизнеса, поэтому все законопроекты касаются только легального бизнеса и не очень эффективны, заявил НСН советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов.
В борьбе с лудоманией поможет закон о самоограничении, но его принятие постоянно затягивается, заявил НСН заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов.
Реклама азартных игр и букмекерских контор будет маркироваться — при ее демонстрации необходима будет отметка, что есть риск проиграть, лишиться денег и здоровья. Такой законопроект одобрил кабмин. Поправки направлены на борьбу с лудоманией — психическим расстройством, которое характеризуется неконтролируемым желанием играть, пишут «Известия». Оганезов назвал эту идею вторичной мерой.
«В борьбе с лудоманией поможет закон о самоограничении. В таком случае, если человек считает себя склонным к азартным играм, он может сделать самозапрет на участие в таких играх. Это самый лучший инструмент, все остальное вторично. Эта тема обсуждается уже шесть лет. Пока этот законопроект не может стать законом. Есть ощущение, что его не принимают, чтобы постоянно будоражить эту тему с лудоманией. Самозапреты на кредиты приняли очень быстро, например. Это все можно объяснить тем, что в стране есть лобби нелегального игорного бизнеса. Поэтому все законопроекты в таком случае будут касаться легального бизнеса», - объяснил он.
По его словам, количество зависимых людей от азартных игр сильно преувеличивается, на самом деле игроки просто охотятся за легкими деньгами.
«Количество людей, которые обращаются за медицинской помощью, сегодня на уровне двух тысяч человек. Поэтому, конечно, говорить о эпидемии нельзя. Как только коснешься какой-то статистики, возникают вопросы. Понятно, что не все люди хотят говорить о своих проблемах и зависимости. Но в любом случае это не миллионы людей. Лудоманы – это те, кто имеет физиологическую потребность, а 95% лудоманов – это люди, которые хотят получить легкие деньги, охота за легкими деньгами. Это не лудомания», - заключил собеседник НСН.
Ранее депутаты Госдумы в первом чтении поддержали законопроект о самозапрете на участие в азартных играх, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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