В борьбе с лудоманией поможет закон о самоограничении, но его принятие постоянно затягивается, заявил НСН заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов.

Реклама азартных игр и букмекерских контор будет маркироваться — при ее демонстрации необходима будет отметка, что есть риск проиграть, лишиться денег и здоровья. Такой законопроект одобрил кабмин. Поправки направлены на борьбу с лудоманией — психическим расстройством, которое характеризуется неконтролируемым желанием играть, пишут «Известия». Оганезов назвал эту идею вторичной мерой.