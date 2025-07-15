Елабуга стала вторым городом в РФ, запретившим электросамокаты

Глава исполкома Елабужского района республики Татарстан Эльмира Ахмадеева указала, что в городе отсутствует необходимая инфраструктура. В частности, для средств индивидуальной мобильности необходимы отдельные полосы, разметка и знаки.

«На сегодняшний день по тротуарной сети... Это всё-таки препятствует движению пешеходов... Поэтому для безопасности было принято решение о запрете проката», - сказала она.

Отмечается, что за несанкционированный прокат самокаты будут отправлять на штрафстоянку.

Ранее Благовещенск стал первым российским городом, где ввели полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

