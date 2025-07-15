Елабуга стала вторым городом в РФ, запретившим электросамокаты
Прокат электросамокатов запретили в Елабуге. Как сообщает «Татарстан 24», соответствующее решение было принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.
Глава исполкома Елабужского района республики Татарстан Эльмира Ахмадеева указала, что в городе отсутствует необходимая инфраструктура. В частности, для средств индивидуальной мобильности необходимы отдельные полосы, разметка и знаки.
«На сегодняшний день по тротуарной сети... Это всё-таки препятствует движению пешеходов... Поэтому для безопасности было принято решение о запрете проката», - сказала она.
Отмечается, что за несанкционированный прокат самокаты будут отправлять на штрафстоянку.
Ранее Благовещенск стал первым российским городом, где ввели полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru