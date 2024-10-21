«Значительные суммы»: Арендаторам напомнили об ответственности за разгром квартиры
В стандартном договоре 99% арендаторов несут полную ответственность за переданное им имущество, отметил в эфире НСН юрист Иван Соловьев.
Если арендатор разгромит съемную квартиру, то возмещать ущерб он будет самостоятельно, напомнил доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в разговоре с НСН. При этом, по его словам, хозяин квартиры может потребовать компенсировать упущенную выгоду и возместить моральный ущерб.
Ранее сообщалось, что жительница Москвы сдала свою квартиру через риелтора «молодой семейной паре», но арендатором оказался боец поп-ММА Ислам Вагабов. На протяжении всего срока аренды мужчина испортил всю мебель в квартире. Под удар попали стены, мебель, холодильник, дверь и кровать. На что так злился Вагабов – неизвестно. Женщина намерена подавать в суд. Соловьев объяснил, какая ответственность ждет арендатора.
«В случае такого циничного отношения к имуществу, если там все разгромлено, то, естественно, помимо расторжения договора и требования возместить расходы на ремонт хозяин квартиры вполне имеет право потребовать компенсировать упущенную выгоду. То есть, весь этот срок, пока идет ремонт и разбирательство, он мог бы сдавать квартиру, а она стоит без жильцов. И давайте не забывать про компенсацию морального вреда, здесь тоже вполне имеют право быть значительные суммы. Сейчас суды уже по-другому к этому относятся», – сказал Соловьев.
Юрист отметил, что у арендатора есть обязанности в соответствии с гражданским законодательством.
«По гражданскому законодательству у арендатора есть обязанности. Первое и самое главное – это поддерживать имущество в исправном состоянии. Это означает не портить, не приводить в негодность технику, мебель, оплачивать коммунальные платежи, если это есть, не портить ремонт. Как правило, прописывается в том числе и обязанность сделать текущий ремонт. Это не стены белить и так далее, но если человек допустил какую-то поломку или какие-то мелкие неполадки, то должен исправить за свой счет. Следующая обязанность – это пользоваться имуществом строго в соответствии с условиями договора аренды и назначения имущества. Понятно, что это не спортивный зал, и там заниматься спортом всерьез нельзя. Если человек устроил какие-то боксерские поединки, то это использование имущества не по назначению, и надо возмещать убытки и расторгать договор», – объяснил собеседник НСН.
По словам Соловьева, в стандартном договоре 99% арендаторов несут полную ответственность за переданное им имущество.
«Если арендатор что-то испортил, сломал, вывел из строя, как правило, для этого есть так называемый депозит, залог и так далее. Можно его частично на это пустить. Но если этого залога не хватит, то сумма в соответствии с калькуляцией оплачивается сверху. Поэтому, конечно, перед тем как заключать договор или в момент заключения договора, стороны должны договориться, как распределяются риски повреждения арендуемой жилплощади. В стандартном договоре 99% арендаторов несут полную ответственность за переданное имущество. Если это как-то по-другому, то это очень странно. Ну и, соответственно, в договоре всегда есть обязанность в течение какого-то срока возместить убытки, которые понес хозяин квартиры. Поэтому да, все калькулировать через суд и вперед», – добавил он.
В свою очередь глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич в беседе с НСН отметил, что теоретически в договоре может быть предусмотрено, что в случае поломки в квартире за свой счет ее будет исправлять риелтор.
«Зависит от договора. Когда сдается квартира, естественно, это оговаривается. Теоретически, в договоре может быть предусмотрено, что в случае поломки в квартире или нанесения ущерба риелтор за свой счет это исправляет. Это возможно, но маловероятно. Если такой пункт или какая-то зацепка такого рода в договоре с риелтором есть, то тогда появляется возможность обратиться в суд за возмещением ущерба», – сказал Бунич.
Ранее сообщалось, что рост стоимости аренды жилья практически прекратился. По данным аналитиков, однокомнатные квартиры подорожали лишь на 0,2% за последние десять лет, а стоимость аренды двухкомнатных квартир снизилась на 1%. Наметившаяся тенденция объясняется увеличением предложения на рынке съемного жилья, начиная с конца августа, передает «Радиоточка НСН».
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