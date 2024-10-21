«Значительные суммы»: Арендаторам напомнили об ответственности за разгром квартиры

Если арендатор разгромит съемную квартиру, то возмещать ущерб он будет самостоятельно, напомнил доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в разговоре с НСН. При этом, по его словам, хозяин квартиры может потребовать компенсировать упущенную выгоду и возместить моральный ущерб.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы сдала свою квартиру через риелтора «молодой семейной паре», но арендатором оказался боец поп-ММА Ислам Вагабов. На протяжении всего срока аренды мужчина испортил всю мебель в квартире. Под удар попали стены, мебель, холодильник, дверь и кровать. На что так злился Вагабов – неизвестно. Женщина намерена подавать в суд. Соловьев объяснил, какая ответственность ждет арендатора.