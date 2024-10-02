ЦИАН: Рост стоимости аренды жилья прекратился
Рост стоимости аренды жилья практически прекратился, сообщил в своем Telegram-канале ЦИАН.
По данным аналитиков, однокомнатные квартиры подорожали лишь на 0,2% за последние десять лет, а стоимость аренды двухкомнатных квартир снизилась на 1%.
Руководитель «ЦИАН Аналитики» Алексей Попов заявил, что наметившаяся тенденция объясняется увеличением предложения на рынке съемного жилья, начиная с конца августа.
Вместе с тем за последние четыре месяца стоимость аренды однокомнатных квартир в городах-миллионниках в среднем выросла на 22%, двухкомнатных квартир — на 21%. Наиболее сильный рост зафиксирован в Красноярске, Москве и Екатеринбурге (30-32%), меньше всего рост цен за аренду коснулся Воронежа, Перми и Омска (менее 15%).
Ранее сообщалось, что снижение стоимости недвижимости способно нанести ущерб банковскому сектору.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru