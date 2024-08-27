Снимать, нельзя покупать: Рост цен на аренду квартир достигнет 40% к концу года

С начала года аренда квартир в России подорожала на 20-30%, к концу года рост цены достигнет 40%, заявил в беседе с НСН член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.



За последний год россияне стали больше зарабатывать на аренде квартир-студий в недавно построенных домах – доходность этого типа жилья выросла до 6,3% годовых, подсчитали аналитики портала «Мир квартир». При этом срок окупаемости такой недвижимости сократился до 15,9 года. Динамика обусловлена тем, что рост цен на аренду (+26% за год) обогнал рост цен на новостройки в этом сегменте (+11%). Барсуков отметил, что россияне все равно будут стараться покупать собственное жилье.