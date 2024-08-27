Снимать, нельзя покупать: Рост цен на аренду квартир достигнет 40% к концу года
Сегодня выгоднее снимать квартиру, чем покупать свою в ипотеку, однако аренда жилья уже выросла на 30%, а к концу года прибавит еще 10%, заявил в эфире НСН Константин Барсуков.
С начала года аренда квартир в России подорожала на 20-30%, к концу года рост цены достигнет 40%, заявил в беседе с НСН член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
За последний год россияне стали больше зарабатывать на аренде квартир-студий в недавно построенных домах – доходность этого типа жилья выросла до 6,3% годовых, подсчитали аналитики портала «Мир квартир». При этом срок окупаемости такой недвижимости сократился до 15,9 года. Динамика обусловлена тем, что рост цен на аренду (+26% за год) обогнал рост цен на новостройки в этом сегменте (+11%). Барсуков отметил, что россияне все равно будут стараться покупать собственное жилье.
«Аренда у нас сейчас растет по той причине, что многие люди, которые ранее готовы были покупать квартиру в ипотеку, сейчас не могут себе этого позволить из-за высоких ставок. С начала года по всем видам жилья в аренду наблюдаем рост стоимости на 20-30%. До конца года может вырасти еще на 10%, вряд ли больше. В 2025-2026 годах у нас будет появляться большое количество жилья, которое приобреталось по льготным ипотекам. Там много студий покупалось. Все это будет идти в аренду, вырастет конкуренция, на цену будет оказываться давление. В текущем моменте действительно выгоднее снимать квартиру, чем покупать свою в ипотеку. Но все равно в нашей стране не получится переломить тренд на наличие собственного жилья. Люди будут стараться покупать свое, так как у нас не развита долгосрочная аренда, собственник в любой момент может выгнать всех», – сказал собеседник НСН.
Ранее Барсуков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что запрет на строительство малогабаритных квартир снизит спрос, жилье с площадью меньше 28 «квадратов» обычно покупали для сдачи и в инвестиционных целях.
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