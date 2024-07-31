«Аренда вместо покупки»: Юрист назвал ипотеку недоступной для большинства россиян

Сокращение льготных ипотечных программ, включая IT-ипотеку, приводит к тому, что все меньше людей планируют покупку жилья. При этом аренда квартир, напротив, существенно дорожает, заявил в интервью НСН юрист по недвижимости Денис Бутовичев.

Правительство России продлило программу льготной ипотеки для IT-специалистов до 2030 года. Отмечается, что программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург. В прочих регионах предельная ставка по ней составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита – до девяти миллионов рублей. Однако Бутовичев отметил, что в дальнейшем финансирование льготной ипотеки может быть дополнительно сокращено.

«Чем больше сокращаются льготные программы, тем меньше будет желающих покупать квартиры. Существенного влияния на рынок это не окажет, поскольку сфере IT работает не так много людей. Льготу дали конкретным предприятиям в официальном реестре, попасть в этот список не так просто. Наибольший объем финансирования всегда уходил на семейную ипотеку, а на специальные программы, включая IT-ипотеку, привлекалось не так много средств. По моим сведениям, на 2024-2025 годы финансирование будет сильно сокращено», - заявил он.