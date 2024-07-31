«Аренда вместо покупки»: Юрист назвал ипотеку недоступной для большинства россиян
Чем больше сокращаются льготные программы, тем меньше будет желающих покупать квартиры, сказал НСН юрист Денис Бутовичев.
Сокращение льготных ипотечных программ, включая IT-ипотеку, приводит к тому, что все меньше людей планируют покупку жилья. При этом аренда квартир, напротив, существенно дорожает, заявил в интервью НСН юрист по недвижимости Денис Бутовичев.
Правительство России продлило программу льготной ипотеки для IT-специалистов до 2030 года. Отмечается, что программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург. В прочих регионах предельная ставка по ней составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита – до девяти миллионов рублей. Однако Бутовичев отметил, что в дальнейшем финансирование льготной ипотеки может быть дополнительно сокращено.
«Чем больше сокращаются льготные программы, тем меньше будет желающих покупать квартиры. Существенного влияния на рынок это не окажет, поскольку сфере IT работает не так много людей. Льготу дали конкретным предприятиям в официальном реестре, попасть в этот список не так просто. Наибольший объем финансирования всегда уходил на семейную ипотеку, а на специальные программы, включая IT-ипотеку, привлекалось не так много средств. По моим сведениям, на 2024-2025 годы финансирование будет сильно сокращено», - заявил он.
Как добавил эксперт, с сокращением льготных ипотечных программ фиксируется снижение стоимости жилья.
«Тот факт, что ключевая ставка будет высокой минимум до конца года, не внушает оптимизма. Рынок уже принял, что ипотека теперь недоступна. Фактически ее берет только тот, кто хочет в моменте купить выгодный вариант и быстро его перепродать. Сейчас почти перестали брать ипотеку с целью 10-20 лет платить по ставке 25%, несмотря на возможность рефинансирования. Цена аренды жилья растет с каждым днем. Откладывая покупку квартиры, люди вынуждены где-то жить. По моим наблюдениям, число предложений по продаже квартир остается высоким, а вариантов для аренды в Москве стало в два раза меньше», - подытожил он.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по ипотеке в России неизбежно начнут снижаться по мере замедления инфляции. По данным «Дом.РФ», в начале июля средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на новостройки в крупных банках РФ составила 19,46%, по займам на готовое жилье — до 19,69%, передает «Радиоточка НСН».
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