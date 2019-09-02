Заслуженный учитель: Отменяя отметки, Жириновский ломится в открытую дверь

«Предложения этого персонажа я отказываюсь обсуждать. По одной простой причине: у нас и так есть полное право школ вообще отменять отметки. Отметки и оценки — разные вещи. Даже в первых классах нет их — солнышки, флажки. Дети, как и взрослые, хотят знать, чего они стоят. Поэтому не вопрос, чтоб душить отметками. А господин Жириновский ломится в открытую дверь: это давно уже решённые вопросы. И вообще, накануне 1 сентября каждый считает необходимым засветиться и свои пять копеек вставить в этот праздник. Потом про нас забывают вплоть до единого государственного экзамены (ЕГЭ). Тогда опять всплеск, возбуждение у депутатов. Поэтому к этому можно относиться с иронией и грустью. Есть более важные вещи, которые должна решать Дума», — заключил педагог.

Ранее как минимум два представителя ЛДПР выступили с инициативами в преддверии Дня знаний. Первым подал голос зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, выдвинувший предложение создать «первосентябрьский капитал». Эту сумму предлагается выплачивать родителям школьников, чтобы облегчить подготовку к началу учебного года. О том, как эксперты раскритиковали эту идею, читайте в материале НСН.

Позже с инициативой продлить летние каникулы выступил коллега Чернышова по фракции, депутат Госдумы Василий Власов. Врач-психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ НМИЦ ПН имени В.П. Сербского Лев Пережогин в эфире НСН рассказал, чем чревато воплощение в жизнь идеи парламентария.

