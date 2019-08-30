Психиатр: Длинные каникулы лишат школьников адаптации к взрослой жизни
Врач-психиатр заявил НСН, что последние инициативы власти ведут народ к праздности и безделью.
Летние каникулы школьников и студентов стоит продлить на месяц до октября, убеждён депутат Госдумы Василий Власов. С таким предложением он обратился в письме к вице-премьеру по социальной политике Татьяне Голиковой. По мнению парламентария, дети перегружены, а из-за позднего окончания экзаменов у них остаётся всего два месяца лета на отдых. Кроме того, многие студенты предпочитают летом работать, так как потенциальные работодатели требуют от них наличие опыта, подчеркнул Власов.
Чем больше детей будут приучать к длительному отдыху, тем сложнее им придётся во взрослом мире, заметил в ответ на это в эфире НСН врач-психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ НМИЦ ПН имени В.П. Сербского Лев Пережогин. Биологические законы не обманешь, какие инициативы ни принимай.
«Если рассматривать соответствующую поправку к каникулам, имеет смысл только в отношении тех классов, которые сдавали переходные экзамены — 9 и 11 класс. Но по большому счёту, давайте проведём простую аналогию: вот 11 класс, всем по 16-17 лет, в будущем они пойдут работать. Кто-нибудь из них во взрослой жизни будет иметь двухмесячный отпуск? Нет. Они будут иметь отпуск, как положено по законодательству — 28 календарных дней. Уже получается, что адаптация к взрослой жизни будет нарушена. Помните, уже была инициатива — считать подростковый возраст до 30 лет. Но это же нелепо идти против всех биологических закономерностей! Какой закон ни напиши, а всё случится так, как положено в природе», — заметил Пережогин.
Нагрузки на учащихся в начале года не так велики, чтобы вводить дополнительный месяц отдыха, добавил психиатр. В совокупности же, последние предложения политиков и депутатов по трудовому законодательству наводят на мысли, что России не нужны ни образованные люди, ни развитая экономика.
«С психологической точки зрения это тоже не имеет смысла. По большому счёту, таких больших нагрузок в начале года и нет. Дети два месяца отдохнули, у них восстановилась работоспособность. Погода пока хорошая, уроков мало, значит, побегать и попрыгать можно. Совершенно не обязательно для этого оформлять каникулы. Обратите внимание, что у нас происходит в последнее время. То инициатива сделать дополнительный выходной, то говорят, давайте каникулы продлим. А когда же мы будем работать? У нас страна с очень низкими экономическими показателями, ну, давайте скатимся до уровня полуголодной и нищей африканской страны. Вот к чему призывают наши депутаты — к праздности и безделью», — подытожил врач.
В заключение собеседник НСН напомнил, как в Узбекистане во времена СССР дети учились на три месяца меньше, потому что собирали хлопок. Уровень образования тогда в республике упал донельзя. Теперь же, когда сбор хлопка перестал мешать получению знаний, узбекские дети стали гораздо образованней российских. «Если бы у нас дети так учились, у нас был бы просто рай на земле!», заключил Пережогин.
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