Психиатр: Длинные каникулы лишат школьников адаптации к взрослой жизни

Летние каникулы школьников и студентов стоит продлить на месяц до октября, убеждён депутат Госдумы Василий Власов. С таким предложением он обратился в письме к вице-премьеру по социальной политике Татьяне Голиковой. По мнению парламентария, дети перегружены, а из-за позднего окончания экзаменов у них остаётся всего два месяца лета на отдых. Кроме того, многие студенты предпочитают летом работать, так как потенциальные работодатели требуют от них наличие опыта, подчеркнул Власов.

Чем больше детей будут приучать к длительному отдыху, тем сложнее им придётся во взрослом мире, заметил в ответ на это в эфире НСН врач-психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ НМИЦ ПН имени В.П. Сербского Лев Пережогин. Биологические законы не обманешь, какие инициативы ни принимай.

«Если рассматривать соответствующую поправку к каникулам, имеет смысл только в отношении тех классов, которые сдавали переходные экзамены — 9 и 11 класс. Но по большому счёту, давайте проведём простую аналогию: вот 11 класс, всем по 16-17 лет, в будущем они пойдут работать. Кто-нибудь из них во взрослой жизни будет иметь двухмесячный отпуск? Нет. Они будут иметь отпуск, как положено по законодательству — 28 календарных дней. Уже получается, что адаптация к взрослой жизни будет нарушена. Помните, уже была инициатива — считать подростковый возраст до 30 лет. Но это же нелепо идти против всех биологических закономерностей! Какой закон ни напиши, а всё случится так, как положено в природе», — заметил Пережогин.