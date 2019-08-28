Эксперты поспорили с инициатором «первосентябрьского капитала»

«Первосентябрьский капитал» должен быть доступен всем и реализовываться через портал госуслуг, заявил на пресс-конференции НСН автор инициативы, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Председатель благотворительного фонда «Сердце есть», помогающего многодетным малоимущим благонадёжным семьям Наталия Климова поспорила с парламентарием, отметив, что необходимо ввести какие-то ограничения для тех, кому финансовая помощь от государства для сбора детей в школу не нужна.

«К нам обращаются иногда семьи, у которых нет острой необходимости, есть средний достаток, но они считают, что “ Мы многодетные, имеем право обратиться, пускай нам помогут, мы сэкономим, мы купим машину подороже”. Нет возможности оказать помощь всем, а до реально нуждающихся семей не всегда доходит помощь. Инициатива замечательная, нужная многим семьям. Но она должна быть доступна именно нуждающимся семьям, чтобы это дошло до тех семей, которые реально в этом нуждаются, а не до тех, которые хотят сэкономить. Вопрос в этом», — сказала Наталья Климова на пресс-конференции НСН.

Глава благотворительного фонда добавила, что и с реализацией программы через сайт госуслуг могут возникнуть проблемы, так как из её опыта работы с малоимущими семьями, у более чем 60% семей нет ни компьютера, ни телефона с выходом в интернет.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Елена Горина отметила на пресс-конференции НСН, что вопрос с разграничением реально нуждающихся от желающих сэкономить можно решить отказом от платформы госуслуг в пользу явки в органы соцзащиты.

«На принцип самоотбора может сработать то, что если обращение будет не через какой-то обезличенный портал Госуслуг, а например, как это для большинства мер социальной поддержки делается через органы социальной защиты. Органы социальной защиты какие-то меры предоставляют с учетом доходов, какие-то без учета. Зависит от региона и от меры. Но сам факт обращения в органы социальной защиты, этот заявительный принцип - это уже акт самоотбора, который небольшой хотя бы, но уже определенный порог ставит перед людьми, которые за этой помощью идут. Если человек идет в органы социальной защиты, он уже с гораздо большей вероятностью нуждается в этой помощи, чем человек, который просто сидит за компьютером и думает, почему бы не сэкономить на этой помощи», — сказала эксперт.

Напомним, что по данным ВЦИОМ, за последние два года траты на подготовку к школе выросли более чем в два раза. Если в 2017 году стоимость средней школьной корзины составляла 12 745 рублей, то в 2019 году родители тратят на сборы в школу своих детей 26 986 рублей. Самыми популярными при этом тратами являются покупка школьной формы – 76%, письменных принадлежностей – 65% и рюкзаков – 64%. Исследования также показали, что за девять лет уменьшилось количество россиян, которые считают, что государство должно полностью обеспечивать детей всем необходимым для школы – 15% в 2019 году против 28% в 2010 году.

