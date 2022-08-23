Аварии на НПЗ и вставшее метро: Последствия киберинцидентов предотвратят реестром от Минцифры

Накануне сообщалось, что Минцифры планирует создать реестр недопустимых нарушений кибербезопасности, открытый для всех организаций. Отмечается, что в список должны внести сценарии, опасные для IT-инфраструктуры компаний, которые нельзя допустить ни при каких условиях. Николай Комлев отметил, что в работе реестра необходимо постоянное участие IT-экспертов из бизнеса, так как киберугрозы меняются невероятно быстро.

«Было бы длиннее, но понятнее, если бы проект назвали реестром критических ситуаций от компьютерных атак, несущих недопустимо большой ущерб. Суть в этом. Например, для коммерческих организаций недопустимо, когда в результате инцидента сократится база клиентов, уйдет топ главных заказчиков, репутация рухнет вплоть до отказа банков в предоставлении кредитов, кратно упадет стоимость акций. Для госструктур недопустимый уровень ущерба измеряется не столько в деньгах, сколько в последствиях для госуправления и влияния на население. Например, если в результате киберинцидента произойдет отключение электричества в городе на несколько часов, встанет метро и так далее», - сказал Комлев.

По его словам, с помощью создания реестра недопустимых нарушений кибербезопасности руководители компаний и госучреждений смогут более ответственно относиться к ситуациям.