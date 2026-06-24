Кравцов: Содержание ЕГЭ по обществознанию изменится через два года

Глава Минпросвещения напомнил, что в России будет введет устный экзамен по истории для учеников девятых классов, и в следующем учебном году изменений в действующей программе по обществознанию не будет.

«Но через два года содержание ЕГЭ изменится, поэтому ребятам, которые будут сдавать ЕГЭ по обществознанию в следующем году, переживать здесь не стоит», - указал Кравцов.

Ранее министр анонсировал изменение программы обучения в старших классах школ с 1 сентября 2027 года, пишет 360.ru.

