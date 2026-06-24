Кравцов: Содержание ЕГЭ по обществознанию изменится через два года
Содержание Единого государственного экзамена по обществознанию изменят через два года. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.
Глава Минпросвещения напомнил, что в России будет введет устный экзамен по истории для учеников девятых классов, и в следующем учебном году изменений в действующей программе по обществознанию не будет.
«Но через два года содержание ЕГЭ изменится, поэтому ребятам, которые будут сдавать ЕГЭ по обществознанию в следующем году, переживать здесь не стоит», - указал Кравцов.
Ранее министр анонсировал изменение программы обучения в старших классах школ с 1 сентября 2027 года, пишет 360.ru.
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