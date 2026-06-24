В Нижегородской области два человека погибли при атаке дронов
Два человека погибли в результате атаки беспилотников в Нижегородской области. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин.
«Очень больно сообщать об этом, но двое человек погибли, еще двое находятся в больнице», — написал губернатор в мессенджере «Макс».
Никитин принес соболезнования близким погибших. Их семьям будет оказана поддержка.
Кроме того, губернатор сообщил, что из-за обломков дронов были повреждены промышленный объект, несколько жилых домов и автомобилей, пишет RT.
Ранее в Горловке в Донецкой Народной Республике в результате атаки беспилотников погибли два человека.
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