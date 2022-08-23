СМИ: Минцифры создаст реестр недопустимых нарушений кибербезопасности
Минцифры планирует создать реестр недопустимых нарушений кибербезопасности, открытый для всех организаций. Планируется, что ресурс появится до конца текущего года, сообщает газета «Коммерсантъ».
В первую очередь речь идет о госорганах, госучреждениях, объектах критической информационной инфраструктуры. По данным источника издания, в список должны внести сценарии, опасные для IT-инфраструктуры компаний, которые нельзя допустить «ни при каких условиях».
Как пояснили в Минцифры, в рамках указа президента Владимира Путина о допмерах по обеспечению информационной безопасности РФ некоторым организациям и следовало проанализировать защищенность. Соответствующие отчеты показали, что необходимо систематизировать перечень неприемлемых событий. Так, после формирования перечня организации определят, какие события могут быть характерны для них и направят доклад об этом в правительство, пишет RT. Далее компании проведут мониторинг отсутствия наступления таких событий.
Президент Владимир Путин в мае подписал указ о дополнительных мерах для информационной безопасности. Документ наделяет замруководителей ряда органов полномочиями по обеспечению их информационной безопасности, в том числе обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий кибератак.
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