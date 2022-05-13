Гендиректор Rutube заявил, что кибератака на платформу стоила миллионы долларов

Гендиректор Rutube Александр Моисеев заявил, что кибератака такого типа, с которой столкнулась платформа, стоит миллионы долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Также он отметил, что подобные кибератаки готовятся месяцами.

После атаки доступ к Rutube был ограничен в течение двух суток. В настоящее время доступ удалось частично восстановить.

Инцидент произошел 9 мая. В результате массированной атаки клиенты ряда сервисов, в том числе, МТС, НТВ+, «Ростелеком», Wink и других, увидели бегущие строки с антивоенными надписями.