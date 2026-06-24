Рябков предупредил о катастрофе для тех, кто пойдет на столкновение с Россией

Катастрофические последствия неизбежно ожидают тех, кто решится на столкновение с Россией. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Сергей Рябков в беседе с «Известиями».

«Консолидируется ли курс на прямое лобовое столкновение с нами? Это... чревато катастрофическими последствиями для тех, кто покусится таким образом на нашу безопасность», - указал дипломат.

По словам Рябкова, здравый смысл может возобладать при понимании необходимости «снижать температуру».

Ранее замглавы МИД заявил, что Россия может применить ядерное оружие в «гипотетических ситуациях», которые описаны в военной доктрине страны и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания.

