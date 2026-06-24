В Кремле призвали привести киевский режим к юридической ответственности

Киевский режим следует привести к юридической ответственности, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналистам.

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Как отметил Песков, преступления Киева налицо, они четко документируются и архивируются.

«И это все на повестке дня, этого никто не забудет. Поэтому всему свое время», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что киевский режим продолжает последовательную линию по препятствованию мирному процессу.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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