В Кремле призвали привести киевский режим к юридической ответственности

Водителям бензовозов временно отменили пропуска для въезда в Москву и передвижения по городу Застройщик утверждает, что исторические корпуса "Электрозавода" полностью сносить не собирается Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов В этом году системы электроснабжения заменят в 500 многоквартирных домах в рамках программы капремонта Максимальная температура воды в реках Московского региона достигает 21 градуса