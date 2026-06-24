Хегсет заявил об успешном испытании системы ПРО «Золотой купол»

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил об успешном испытании разрабатываемой США системы противоракетной обороны «Золотой купол». Об этом он сообщил в социальной сети Х.

«Сегодня первый контрольный тест "Золотого купола" завершился абсолютным успехом», - указал министр.

Как отметил Хегсет, система динамической автономной обороны провела наведение, захват и ликвидацию множества приближающихся целей.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что часть компонентов «Золотого купола» планируют разместить в Гренландии, пишет 360.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
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