Хегсет заявил об успешном испытании системы ПРО «Золотой купол»
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил об успешном испытании разрабатываемой США системы противоракетной обороны «Золотой купол». Об этом он сообщил в социальной сети Х.
«Сегодня первый контрольный тест "Золотого купола" завершился абсолютным успехом», - указал министр.
Как отметил Хегсет, система динамической автономной обороны провела наведение, захват и ликвидацию множества приближающихся целей.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что часть компонентов «Золотого купола» планируют разместить в Гренландии, пишет 360.ru.
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