В России вынесли приговор первому обвиняемому в киберпреступлении
Первый в России обвиняемый в совершении киберпреступления в области игровой индустрии получил 2,5 года ограничения свободы, сообщает ТАСС.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал уроженца города Андрея Кирсанова виновным в «создании и распространение вредоносных компьютерных программ». Мужчину обвинили в продаже чит-кодов для онлайн-игр «World of Tanks» и «World of Warships», сумму ущерба разработчикам следствие оценило в 670 млн рублей.
Кирсанов должен будет один раз в месяц являться в специализированный государственный орган для регистрации. Ему запрещено менять место жительства без согласия государственного органа, а также выезжать за пределы Екатеринбурга.
Ранее руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов заявил, что в 2021 году в России общая сумма ущерба от киберпреступности оценивается в пределах 90 млрд рублей, сообщает «Свободная пресса».
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