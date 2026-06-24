Введение парковочных абонементов в городах России облегчит жизнь и автомобилистам, и местным властям, заявил в интервью НСН глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

В Госдуме ранее предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех городах РФ, где она есть. Соответствующее обращение направлено главе Минтранса РФ Андрею Никитину. Предполагается, что парковочные абонементы могут действовать в пределах всего города или в конкретных парковочных зонах. Канаев отметил, что такая система успешно работает в Америке.