«Кайф для всех!»: Как будут работать парковочные абонементы в России

Система месячных абонементов, позволяющих парковаться везде в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России будет востребована, сказал в эфире НСН Сергей Канаев.

Введение парковочных абонементов в городах России облегчит жизнь и автомобилистам, и местным властям, заявил в интервью НСН глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

В Госдуме ранее предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех городах РФ, где она есть. Соответствующее обращение направлено главе Минтранса РФ Андрею Никитину. Предполагается, что парковочные абонементы могут действовать в пределах всего города или в конкретных парковочных зонах. Канаев отметил, что такая система успешно работает в Америке.

Новые правила парковки заставят россиян отказаться от покупки электромобилей
«Есть международный опыт очень хорошей работы такой системы. Почти вся Северная Америка с абонементами: и Канада, и США, и Мексика. Это полульготная система, когда вы покупаете абонемент и у вас фиксированная абонентская плата не меняется, в зависимости от времени суток. Система будет востребована, ее нужно вводить. Я не знаю, почему этого не сделали раньше. От этого выиграют не только потребители, но и владельцы парковок, и муниципальные власти», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, новая система позволит «кайфовать» городским властям.

«Эта система выгодна, если ее распространить на всю страну. Не важно, куда вы приезжаете – в Москву или Питер, у вас есть абонемент на парковку, закрепленный за номером автомобиля, и вы паркуетесь везде. Это очень удобно, я вижу только плюсы. Сейчас в города приезжают люди, которые не знают, где можно, а где нельзя парковаться, муниципалитетам приходится содержать службы эвакуации. Если же вы паркуетесь везде, это очень удобно. Для муниципалитетов нет проблем, они бы кайфовали и ничего не делали. Деньги постоянно капают, при этом и автомобилистам комфортно», - заключил собеседник НСН.

Председатель ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева ранее заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что новые правила парковки на подземных стоянках и штрафы до 50 тысяч рублей могут заставить россиян отказаться от покупки электромобилей и гибридов.

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ФОТО: ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков
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