Сбербанк: России объявлена кибервойна

России объявлена кибервойна, в которой принимают участие 100 тысяч человек, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

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По его словам, Сбербанк с конца февраля 2022 года находится под непрерывными кибератаками, одна из наиболее мощных была зафиксирована и успешно отражена 6 мая. Кредитное учреждение регулярно фиксирует повышенную активность злоумышленников.

Кузнецов отметил, что банк активно борется с деятельностью хакеров в режиме 24/7.

Организация ежедневно фиксирует до нескольких десятков одновременных DDoS-атак.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что в 2022 году число хакерских атак на российские банки увеличилось в более чем 20 раз.

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ФОТО: flickr/Davide Restivo
ТЕГИ:СбербанкХакеры
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