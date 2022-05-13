Сбербанк: России объявлена кибервойна

По его словам, Сбербанк с конца февраля 2022 года находится под непрерывными кибератаками, одна из наиболее мощных была зафиксирована и успешно отражена 6 мая. Кредитное учреждение регулярно фиксирует повышенную активность злоумышленников.

Кузнецов отметил, что банк активно борется с деятельностью хакеров в режиме 24/7.

Организация ежедневно фиксирует до нескольких десятков одновременных DDoS-атак.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что в 2022 году число хакерских атак на российские банки увеличилось в более чем 20 раз.

