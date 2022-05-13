Сбербанк: России объявлена кибервойна
России объявлена кибервойна, в которой принимают участие 100 тысяч человек, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.
По его словам, Сбербанк с конца февраля 2022 года находится под непрерывными кибератаками, одна из наиболее мощных была зафиксирована и успешно отражена 6 мая. Кредитное учреждение регулярно фиксирует повышенную активность злоумышленников.
Кузнецов отметил, что банк активно борется с деятельностью хакеров в режиме 24/7.
Организация ежедневно фиксирует до нескольких десятков одновременных DDoS-атак.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что в 2022 году число хакерских атак на российские банки увеличилось в более чем 20 раз.
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