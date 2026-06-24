СМИ: ЕС может создать центры для мигрантов в Руанде и Узбекистане
Ряд государств Евросоюза рассматривают возможность создания центров для мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища в ЕС, в Руанде и Узбекистане. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.
Эту инициативу поддержали Австрия, Греция, Германия, Дания, Нидерланды. При этом Франция и Испания выступают против. Как отметил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, Брюссель намерен заключить первые соглашения о создании таких центров в 2026 году, чтобы они были запущены уже в 2027-м.
Страны, где создадут такие структуры, пока точно не определены. Кулуарно обсуждается запуск центров для мигрантов в Уганде.
Ранее стало известно, что в 2025 году число мигрантов в странах ЕС достигло рекордных 64 млн, напоминает 360.ru.
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