В Горловке два мирных жителя погибли при атаке БПЛА ВСУ

Два человека погибли из-за атаки беспилотников на Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом написал глава города Иван Приходько в мессенджере «Макс».

«Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Калининском районе... погибли двое мирных жителей», - указал градоначальник.

Кроме того, при атаке дрона была ранена женщина.

Также в Горловке из-за сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА была повреждена заправка.

Ранее в хуторе Приветный в Белгородской области мужчина погиб от детонации беспилотника, напоминает 360.ru.

