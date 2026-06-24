В Горловке два мирных жителя погибли при атаке БПЛА ВСУ
Два человека погибли из-за атаки беспилотников на Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом написал глава города Иван Приходько в мессенджере «Макс».
«Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Калининском районе... погибли двое мирных жителей», - указал градоначальник.
Кроме того, при атаке дрона была ранена женщина.
Также в Горловке из-за сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА была повреждена заправка.
Ранее в хуторе Приветный в Белгородской области мужчина погиб от детонации беспилотника, напоминает 360.ru.
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