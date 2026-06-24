Минздрав перевыполнил план по привлечению россиян к ЗОЖ

Министерство здравоохранения России в 2025 году перевыполнило план по привлечению граждан к здоровому образу жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Мурашко заявил, что без ЗОЖ последние 12 лет жизни можно страдать от болезней

Этот показатель составил 11,5% при плане 10,5%. По данным Минздрава, число приверженцев ЗОЖ в 30 регионах превысило ожидаемое на 25%.

Как ожидается, к 2030 году число людей, которые ведут здоровый образ жизни, вырастет до 13,6%.

Ранее глава Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии им. академика Ивана Дедова Наталья Мокрышева предупредила, что методики здорового образа жизни иногда не соответствуют принципам правильного питания, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗдоровьеМинздрав

Горячие новости

Все новости

партнеры