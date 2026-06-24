Минздрав перевыполнил план по привлечению россиян к ЗОЖ
Министерство здравоохранения России в 2025 году перевыполнило план по привлечению граждан к здоровому образу жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.
Этот показатель составил 11,5% при плане 10,5%. По данным Минздрава, число приверженцев ЗОЖ в 30 регионах превысило ожидаемое на 25%.
Как ожидается, к 2030 году число людей, которые ведут здоровый образ жизни, вырастет до 13,6%.
Ранее глава Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии им. академика Ивана Дедова Наталья Мокрышева предупредила, что методики здорового образа жизни иногда не соответствуют принципам правильного питания, пишет 360.ru.
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