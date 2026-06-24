Песков: Перенос выборов в Госдуму не обсуждается
24 июня 202610:26
Юлия Савченко
Перенос выборов в Госдуму не обсуждают в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Нет», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Песков указал, что сейчас идет подготовка к голосованию, пишет RT. Проведение выборов было объявлено указом президента Владимира Путина.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова объявила о начале подготовки к проведению в сентябре выборов в Госдуму.
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