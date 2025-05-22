«Никаких сетов!»: Диетолог назвала безвредную порцию роллов
Диетолог Анна Белоусова заявила НСН, что роллами не стоит увлекаться людям, которые борются с лишним весом.
Классические роллы в Японии делают очень маленькими, стандартная порция – шесть штук, в России принято заказывать целые сеты, что не очень полезно для здоровья, рассказала НСН диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.
22 мая отмечается Международный день роллов, который объединяет всех любителей японской кухни. Дата праздника закрепилась неофициально, благодаря ресторанам и гастрономическим фестивалям, приуроченным к началу летнего сезона — времени лёгких, свежих блюд. В этот день гурманы наслаждаются разнообразием вкусов, а повара соревнуются в креативности подачи и ингредиентов. Белоусова рассказала, как правильно есть роллы.
«У нас в России больше любят роллы, чем суши. Если говорим про суши, классическая японская порция – это две штуки. Японцы едят их очень долго, получается целый прием пищи. Классические роллы в Японии делаются очень маленькими, стандартная порция – шесть штук. У нас обычно заказывают сеты с большим количеством роллов. Это не очень правильно. Надо понимать, что и суши, и роллы делаются из риса, который не очень полезен людям с лишним весом. Это критичная копеечка к лишним килограммам. Также рис очень сильно тормозит моторику кишечника, поэтому переедание в этом случае может привести к запору. Чтобы себя побаловать, шести штучек более чем достаточно, особенно в российских размерах роллов», - рассказала она.
Также диетолог выделила спорные свойства васаби, имбиря и соевого соуса, без которых сложно представить порцию роллов. Запивать японское пиршество специалист разрешила японским алкогольным напитком.
«Наполнителя в роллах обычно очень мало, он в таких количествах не может быть критичен. Васаби – это аналог горчицы. У многих на васаби аллергия, достаточно даже запаха. Еще этот продукт колоссально острый. Его нельзя употреблять людям с проблемами с желудком и кишечником, может привести к обострению гастрита. По соевому соусу особых нареканий нет. Надо помнить только, что это тоже соль, надо осторожно употреблять людям с больными почками и лишним весом. Что касается имбиря, там много хороших свойств, это природный антисептик. Но большие порции могут привести к тахикардии. При этом сам рис – это сильный сорбент, поэтому такие блюда можно спокойно запивать саке», - подытожила собеседница НСН.
Ранее глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко предложил главе Росстандарта Антону Шалаеву ввести в России государственный стандарт (ГОСТ) на роллы и суши, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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