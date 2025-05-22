«У нас в России больше любят роллы, чем суши. Если говорим про суши, классическая японская порция – это две штуки. Японцы едят их очень долго, получается целый прием пищи. Классические роллы в Японии делаются очень маленькими, стандартная порция – шесть штук. У нас обычно заказывают сеты с большим количеством роллов. Это не очень правильно. Надо понимать, что и суши, и роллы делаются из риса, который не очень полезен людям с лишним весом. Это критичная копеечка к лишним килограммам. Также рис очень сильно тормозит моторику кишечника, поэтому переедание в этом случае может привести к запору. Чтобы себя побаловать, шести штучек более чем достаточно, особенно в российских размерах роллов», - рассказала она.

Также диетолог выделила спорные свойства васаби, имбиря и соевого соуса, без которых сложно представить порцию роллов. Запивать японское пиршество специалист разрешила японским алкогольным напитком.

«Наполнителя в роллах обычно очень мало, он в таких количествах не может быть критичен. Васаби – это аналог горчицы. У многих на васаби аллергия, достаточно даже запаха. Еще этот продукт колоссально острый. Его нельзя употреблять людям с проблемами с желудком и кишечником, может привести к обострению гастрита. По соевому соусу особых нареканий нет. Надо помнить только, что это тоже соль, надо осторожно употреблять людям с больными почками и лишним весом. Что касается имбиря, там много хороших свойств, это природный антисептик. Но большие порции могут привести к тахикардии. При этом сам рис – это сильный сорбент, поэтому такие блюда можно спокойно запивать саке», - подытожила собеседница НСН.

Ранее глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко предложил главе Росстандарта Антону Шалаеву ввести в России государственный стандарт (ГОСТ) на роллы и суши, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

